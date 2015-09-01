جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 9 رجال شرطة لـ 3 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات سوهاج فى أعادة محاكمة 9 من أمناء وأفراد الشرطة فى قضية اقتحام مقر نيابة ساقلته، والتعدى بالسب والشتم على أعضاء النيابة وذلك بعد قيامهم بإعادة إجراءات القضية الى جلسة 3 سبتمبر الجارى للاستماع لمرافعة الدفاع.

> وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها سابقا ضد المتهمين بالسجن المؤبد غيابيا وقاموا بإعادة الإجراءات لتعاد محاكمتهم مرة أخرى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز .

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2013، عندما حدثت أزمة بين أعضاء نيابة مركز ساقلته وقوة الشرطة بالمركز، بسبب صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة، باعتبارهم المتسببين فى عدم أخذ أقوال مصابين بحادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادى، وخروج المصابين من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم فى المحضر. واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلته القوة الأمنية من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور باقتحام مقر النيابة، اعتراضًا على القرار وتعطيل العمل داخله، ثم تعدوا على مدير النيابة باسم أبو المعالى بالسب، وكذلك أعضاء النيابة، وتم حجزهم داخل النيابة وتهديدهم بالأسلحة النارية.