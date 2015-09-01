الشاعر ناصرالنوبى والراقصة الأسبانية “كارمن”يقدمان عرض”فلامنكو لمصر”السبت المقبل

تحت عنوان فلامنكو لمصر” تقدم الراقصة الاسبانية “كارمن مارينا “وفرقتها “فيلا روسا “،بالتعاون مع الشاعر ناصر النوبى وفرقته “جميزة” ،الحفل المقام فى الثامنة مساء السبت 4سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الوبرا.

وتشارك بالعرض المغنية يم سويلم ،حيث يضم عرضاً لفن الفلامنكو الاسبانى، الى جانب تجربة فنية اعدها الفنان ناصر النوبى ،واطلق عليها “الفلامنكو المصرى”، ويشمل عناصر الفلامنكو المتعارف عليها عالمياً فى قالب المقامات الشرقية .

يذكر ان الفرقتين قدما لوحتين غنائيتين استعراضيتين تمزجان فن الفلامنكو الاسبانى بالفلكلور الجنوبى المصرى،بحفل ختام مهرجان القلعه للموسيقى والغناء مؤخرا.