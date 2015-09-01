أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

FDA تحذر من بعض أدوية السكر النوع الثانى بعد ظهور آثار جانبية لها

Google+ Print
FDA تحذر من بعض أدوية السكر النوع الثانى بعد ظهور آثار جانبية لها FDA تحذر من بعض أدوية السكر النوع الثانى بعد ظهور آثار جانبية لها
حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDAتحذيرا جديدا هذا الأسبوع عن بعض أدوية داء السكرى النوع الثانى والمنتمية للمجموعة المعروفة علميا باسم: (dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors).
>وأكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية، أن هذه المجموعة ظهرت لها آثار جانبية جديدة تمت إضافتها فى نشرة هذه الأدوية وهذه الآثار الجانبية تتمثل فى آلام مبرحة بمفاصل العظام وقد تزداد شدتها وقد تؤثر على حركة الشخص.
>وهذه المجموعة من أدوية السكر هى التى تحتوى على المواد الفعالة التالية:
> (sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, logliptin) والمعروفة تجاريا ومسجلة لدى ال FDA بالأسماء التالية:
> (Janumet – Januvia – Onglyza - Kombiglyze XR – Tradjenta – Glyxambi – Jentadueto – Nesina – Kazano – Oseni - Janumet XR) .
>وقال الدكتور خالد نصحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA "عدم إيقاف العلاج بهذه الأدوية نظرا لخطورة إيقافها على مريض السكر، ولكن أكدت على ضرورة مراجعة الطبيب المعالج فورا عند ظهور أى آلام فى العظام لدى الأشخاص الذين يتعاطون هذه المجموعة من الأدوية وهنا قد يعدل الطبيب الجرعة أو استبدال الدواء بآخر وعلى المريض عدم إيقاف الدواء أو تعديل الجرعة إلا بناء على رأى الطبيب المختص.

وأكدت الـــ FDA أن هذه الأعراض الجانبية قد تظهر مع أول يوم فى العلاج، وقد تظهر بعد سنوات من بداية العلاج ولكنها تختفى تماما خلال شهر من إيقاف الدواء.

وأشار إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت فى نفس النشرة من إهمال علاج داء السكرى النوع الثانى" Diabetes type 2 " لأن إهمال علاجه قد يسبب فقدان الإبصار وتلف فى الأعصاب والكلى وقد يكون سببا فى بعض أمراض القلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري