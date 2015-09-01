FDA تحذر من بعض أدوية السكر النوع الثانى بعد ظهور آثار جانبية لها

حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDAتحذيرا جديدا هذا الأسبوع عن بعض أدوية داء السكرى النوع الثانى والمنتمية للمجموعة المعروفة علميا باسم: (dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors).>وأكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، أن هذه المجموعة ظهرت لها آثار جانبية جديدة تمت إضافتها فى نشرة هذه الأدوية وهذه الآثار الجانبية تتمثل فى آلام مبرحة بمفاصل العظام وقد تزداد شدتها وقد تؤثر على حركة الشخص.>وهذه المجموعة من أدوية السكر هى التى تحتوى على المواد الفعالة التالية:> (sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, logliptin) والمعروفة تجاريا ومسجلة لدى ال FDA بالأسماء التالية:> (Janumet – Januvia – Onglyza - Kombiglyze XR – Tradjenta – Glyxambi – Jentadueto – Nesina – Kazano – Oseni - Janumet XR) .>وقال الدكتور خالد نصحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA "عدم إيقاف العلاج بهذه الأدوية نظرا لخطورة إيقافها على مريض السكر، ولكن أكدت على ضرورة مراجعة الطبيب المعالج فورا عند ظهور أى آلام فى العظام لدى الأشخاص الذين يتعاطون هذه المجموعة من الأدوية وهنا قد يعدل الطبيب الجرعة أو استبدال الدواء بآخر وعلى المريض عدم إيقاف الدواء أو تعديل الجرعة إلا بناء على رأى الطبيب المختص.

وأكدت الـــ FDA أن هذه الأعراض الجانبية قد تظهر مع أول يوم فى العلاج، وقد تظهر بعد سنوات من بداية العلاج ولكنها تختفى تماما خلال شهر من إيقاف الدواء.

وأشار إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت فى نفس النشرة من إهمال علاج داء السكرى النوع الثانى" Diabetes type 2 " لأن إهمال علاجه قد يسبب فقدان الإبصار وتلف فى الأعصاب والكلى وقد يكون سببا فى بعض أمراض القلب.