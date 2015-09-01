للرجل.. تعرف على درجات الإصابة بدوالى الخصية

دوالى الخصية درجات، تختلف من رجل إلى آخر ومن حالة مرضية لأخرى، فالدوالى تختلف حدتها وفقا لمرحلة الإصابة، وهى عبارة عن تمدد فى أوردة الخصية الضعيفة خلف إصابة بالدوالى لابد من علاجها وفقا لدرجتها.>الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع" على أن دوالى الخصية لها العديد من درجات الإصابة، والتى تنحصر فى ثلاث، متقدمة ومتوسطة وضعيفة، أو ثالثة وثانية وأولى، وهى مراحل تختلف فيها حدة الإصابة وتقدم حالة الدوالى.

وفى المرحلة السهلة أو ضعيفة لدوالى الخصية لا يمكن لمس الدوالى أو رؤيتها ظاهره على الخصيتين، أما المرحلة الثانية أو المتوسطة فيمكن لمسها أو إمساك الطبيب بها عن طريق الفحص اليدوى، أما المرحلة العالية أو المتقدمة، فتلك التى يعانى فيها المريض من ظهور بالغ وواضح لأوردة الدوالى على الخصية أو كلتاهما، مع رؤيتها بوضوح بمجرد النظر، مع تحسسها بمنتهى السهولة، وفى الحالات الثلاث لابد من استشارة مختص ليحدد وحده درجة الإصابة، مع طبيعة العلاج.