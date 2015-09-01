مفاجأة.. الكاتشب يقلل الكوليسترول ويحمى من الإصابة بالسرطان

الكاتشب من البهارات الأكثر شيوعًا والذى يضاف لكثير من المقليات، ويحتوى الكاتشب على عدد من المزايا لأنه مستمد من الطماطم "البندورة"، وهى العنصر الأساسى فى الكاتشب، وغالبًا ما يضاف للأطعمة الدهنية مثل الهامبرجر، والهوت دوج، والبطاطس المقلية.

ووفقًا لما نشر مؤخرًا بموقع "Health.com"، أوضح الخبراء أنه يمكن استخدام الكاتشب لإضافة نكهة إلى الأطعمة ويكون مفيدا لأنه منخفض فى السعرات الحرارية، حيث إن 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم توفر 15 سعرا حراريا فقط، أى أقل من 1 فى المئة من المدخول اليومى الموصى به من 2000 سعر حرارى، هذا هو أقل بكثير من السعرات الحرارية المتوفرة فى التوابل الأخرى، مثل المايونيز، والذى يوفر 100 سعر حرارى لكل 1 ملعقة.

وأضاف الخبراء أن واحدة من فوائد الكاتشب هو المحتوى العالى من الليكوبين، حيث إن الليكوبين هو مضاد للأكسدة، مما يعنى أنه يحمى خلايا الجسم من ضرر الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعية السرطان الأمريكية أظهرت أن الليكوبين قد يساعد أيضا فى تعزيز مستويات الكولسترول وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة وعنق الرحم والبروستاتا والرئة وسرطان المعدة.