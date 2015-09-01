لجنة الانتخابات بالأقصر: 30 مرشحا تقدموا بأوراقهم حتى الآن

بلغ عدد المرشحين المحتملين للبرلمان، والذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب، حتى الآن فى اليوم الأول للتقدم بدوائر محافظة الأقصر 30 مرشحا، حتى الساعة الثانية ظهرا.

وقسم المرشحون على خمس دوائر فردية وهى (مدينة الأقصر، مركز إسنا مركز القرنة، مركز الأقصر، مركز أرمنت)، وهم 12 مرشحاً بمدينة الأقصر، و8 مرشحين بدائرة مركز الأقصر، و3 مرشحين بدائرة مركز أرمنت، و7 مرشحين فى كل من القرنة وإسنا.

ومن جانبه صرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المتقدمين، وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للترشح داخل مجمع محاكم الأقصر.

وأضاف المستشار فواز إبراهيم، أن بعض المتقدمين للترشح لم يستوفوا الأوراق المطلوبة، وأنه تم مدهم ببيان بالأوراق الواجب توافرها مع كل من يرغب فى الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.