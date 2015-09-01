أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة الانتخابات بالأقصر: 30 مرشحا تقدموا بأوراقهم حتى الآن

Google+ Print
لجنة الانتخابات بالأقصر: 30 مرشحا تقدموا بأوراقهم حتى الآن لجنة الانتخابات بالأقصر: 30 مرشحا تقدموا بأوراقهم حتى الآن
بلغ عدد المرشحين المحتملين للبرلمان، والذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب، حتى الآن فى اليوم الأول للتقدم بدوائر محافظة الأقصر 30 مرشحا، حتى الساعة الثانية ظهرا.

وقسم المرشحون على خمس دوائر فردية وهى (مدينة الأقصر، مركز إسنا مركز القرنة، مركز الأقصر، مركز أرمنت)، وهم 12 مرشحاً بمدينة الأقصر، و8 مرشحين بدائرة مركز الأقصر، و3 مرشحين بدائرة مركز أرمنت، و7 مرشحين فى كل من القرنة وإسنا.

ومن جانبه صرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المتقدمين، وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للترشح داخل مجمع محاكم الأقصر.

وأضاف المستشار فواز إبراهيم، أن بعض المتقدمين للترشح لم يستوفوا الأوراق المطلوبة، وأنه تم مدهم ببيان بالأوراق الواجب توافرها مع كل من يرغب فى الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365