النور يتقدم بأوراق مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية بالمنيا

تقدم حزب النور أمانة المنيا اليوم بأوراق مرشحيه الذين سيدفع بهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة،>حيث تواجد علاء صالح أمين حزب النور بالمنيا فى مجمع المحاكم صباح اليوم برفقة المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل حزب النور فى دوائر محافظة المنيا.

وتقدم الحزب بكل من (دكتور أحمد إبراهيم محمد دائرة مغاغة والعدوة _دكتور أحمد سعيد صديق دائر مغاغة والعدوة ومهندس محمد ربيع دائرة مطاى ودكتور محمد إبراهيم عبد القادر دائرة سمالوط وإيهاب الدين أحمد أمين دائرة بندر المنيا وأحمد سيد توفيق دائرة مركز المنيا وإسلام عبد الرحيم شعراوى دائرة مركز أبوقرقاص ودكتور عادل محمد دائرة بندر ملوى وعاشور رمضان أحمد دائرة مركز ملوى وأحمد هاشم دائرة مركز ديرمواس).

وقال علاء صالح أمين الحزب بالمنيا، إن الأيام القادمة تشهد تحركا كثيفا لمرشحى الحزب بمختلف القطاعات.