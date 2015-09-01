وزير الدفاع يلتقى قوات التدخل السريع ويؤكد: لن نتهاون فى حماية الوطن

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة وحزم فى حربها ضد الإرهاب، وإنها لن تتهاون فى حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، جاء ذلك خلال لقائه بقادة وضباط وصف وجنود قوات التدخل السريع فجر اليوم.

وأشاد القائد العام بمستوى الاستعداد القتالى والروح المعنوية العالية لقوات التدخل السريع خلال تنفيذها لكل الالتزامات والأنشطة المخططة والطارئة التى تكلف بها، وما تتسم به من إمكانات قتالية ونيرانية وقدرات عالية على المناورة وخفة الحركة، بما يمكنها من التدخل والانتشار السريع والوصول إلى الأماكن المحددة فى أسرع وقت ممكن لتنفيذ أصعب المهام تحت مختلف الظروف.

وأثنى وزير الدفاع على الجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى التدريب والاستعداد لمجابهة التحديات التى تواجه الوطن وتهدد أمنه القومى، مشددا على حجم المسئولية الملقاة على عاتق رجال القوات المسلحة فى الفترة الراهنة، والتى تتطلب أداء متميز وروح معنوية عالية فى مواجهة كافة التهديدات المحتملة.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.