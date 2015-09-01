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وزراة الكهرباء تعين هانى عبد الرحمن متحدثا للبرنامج النووى المصرى

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وزراة الكهرباء تعين هانى عبد الرحمن متحدثا للبرنامج النووى المصرى وزراة الكهرباء تعين هانى عبد الرحمن متحدثا للبرنامج النووى المصرى
أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية عن تعيين الدكتور هاني عبد الرحمن خضر كمتحدث اعلامي للبرنامج النووى المصرى ليكون مسئولاً عن التصريح لوسائل الإعلام بشأن البرنامج النووى.

وطالبت الوزارة فى بيان لها جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروئة بعدم نشر أى معلومات فى شأن البرنامج النووى المصرى من غير المتحدث الإعلامى للبرنامج، وأكدت الوزارة عدم مسئوليتها عن أحاديث أو تصريحات أو معلومات صادرة عن غيره.

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