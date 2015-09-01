هيئة حماية النيل: إزالة 5 آلاف و657 حالة تعد على مجرى النهر

أكد المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية النيل، أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ النيل بلغ 5 آلاف و657 حالة تعد على نهر النيل، منذ انطلاق الحملة فى 5 يناير الماضى، لاستهداف إزالة 50 ألفا و399 حالة.

وأضاف المهندس أحمد فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم اليوم إزالة 5 حالات تعد على نهر النيل بمحافظات (القاهرة- الجيزة- المنيا- كفر الشيخ- أسيوط - قنا- أسوان) ليصبح إجمالى عدد التعديات المزالة منذ بدء الحملة 5506 حالات تعد على نهر النيل.

وأشار فتحى إلى أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات وأننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات الواقعة على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.

وكشف وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إزالة أكثر من 17 ألف حالة تعد على الترع والمصارف، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعى للمياه تبدأ من أسوان جنوبا، موضحا أنه سيتم قريبا إعلان محافظة أسوان خالية تماما من التلوث الصناعى والصحى بمياه النيل، ولافتا إلى أن المتابعة فى حملات الإزالة ستجعل المتعدى على النيل يفكر أكثر من مرة قبل تكرار تعديه.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتنص الوثيقة على أنه "فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها نهر النيل – وهو شريان حياة المصريين – واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه – والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وعدم إهدار مياهه أو تلويثها – وأيضا تأكيدا على حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى لمتابعة شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة.

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