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عايدة رياض وأحمد رزق يتهمان شركة إنتاج «حاميها حراميها» بالنصب

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عايدة رياض وأحمد رزق يتهمان شركة إنتاج «حاميها حراميها» بالنصب عايدة رياض وأحمد رزق يتهمان شركة إنتاج «حاميها حراميها» بالنصب

تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، اليوم الثلاثاء، اتهم فيه 3 مواطنين بانتحال صفة مسؤولين شركة إنتاج، والنصب على ممثلين وسرقة أموالهم.

اتهم البلاغ المقيد برقم 15677 عرائض النائب العام، كل من محروس بسطة عطوان، ووائل محمد الشربيني، وأيمن عبد المعطي، بانتحال صفة مسؤولي شركة انتاج، واتفقوا مع الفنانين، أحمد صيام، أحمد رزق، عايدة رياض، أيمن عزب، رشدي الشامي، على إنتاج مسلسل «حاميها حراميها» في مقابل أجر مادي، إلا أنهم وبعد الانتهاء من العمل امتنعوا عن سداد الأجور.

وطالب نقيب المهن التمثيلية من النيابة العامة، التحقيق مع المشكو في حقهم وإصدار قرار بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.

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