كيف تناولت الصحافة العالمية أزمة دي خيا.. ' سخافة يونايتد وبطء ريال مدريد '

سيطرت أزمة ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الذي تأخر تسجيله في نظام الانتقالات بثوان قليلة في صفوف ريال مدريد على عناوين الصحف الإنجليزية والإسبانية بل والعالمية.

ما بين الهجوم على مانشستر يوناتد.. وبطء ريال مدريد لدقيقة جعل مستقبل دي خيا مجهولا في الموسم المقبل بعد إتمام الاتفاق بين الناديين.

إن فاتك أجواء ليلة الثلاثاء الأخيرة في سوق الانتقالات الأوروبية وتحديدا في إنجلترا وإسبانيا.. فيجمع FilGoal.com عناوين أبرز وسائل الإعلام حول الصفقة التي اتفق فيها يونايتد وريال على انتقال دي خيا للملكي مقابل 40 مليون يورو تتضمن كيلور نافاس الحارس.

ويستعرض FilGoal.com أبرز عناوين الصحافة الإنجليزية والإسبانية والعالمية.

* الصحافة الإسبانية

آس: ريال مدريد وافق على شراء دي خيا.. لكن العقود لم تصل في الوقت المناسب للاتحاد الإسباني

ماركا: يا للسخافة.. الصفعة

سبورت: ريال مدريد مثير للسخرية.. يونايتد أعطى الموافقة في تمام الساعة 23:59، وريال لم يستجب في الوقت المناسب. صورته على المحك.

الموندو ديبورتيفو وإيل بايي: ريال مدريد بدون دي خيا

الموندو: البيروقراطية تحبط توقيع دي خيا إلى ريال مدريد

الصحافة الإنجليزية:

جارديان: دي خيا في طي النسيان، في إسبانيا يتهمون يونايتد بالبطء في إرسال الوثائق.. وانتهت العملية بحالة من الفوضى.

ميرور: انتقال دي خيا من يونايتد يواجه خطر الانهيار بعد فشل ريال مدريد في فتح الأوراق

ذا صن: صفقة دي خيا.. تبخرت

ذا تايمز: انهيار توقيع دي خيا إلى ريال مدريد

بي بي سي: إنهيار دي خيا، ريال مدريد ومانشستر يونايتد يلقيان اللوم على بعضهما البعض.

ديلي ميل: مهزلة دي خيا، نجم يونايتد في طي نسيان بسبب عدم توثيق أوراق انتقاله في الوقت المناسب

ذا تيليجراف: دي خيا يتعرق، عقوده تتطاير في الهواء

سكاي سبورتس: دي خيا متأخر 28 دقيقة

شبكة ESPN: ماذا سيحدث مع دي خيا؟

صحافة عالمية:

ليكيب الفرنسية: بسبب دقيقة واحدة في عقد دي خيا.. حارس المرمى الآن في موقف صعب للغاية

أوروبا1: دي خيا بعد فوات الأوان.. انتقال اللاعب أُلغي بسبب الفاكس

بيلد الألمانية: توقيع دي خيا إلى ريال مدريد.. تدمر

لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية: إسبانيا تصاب بالهلوسة بسبب قضية دي خيا

ريكورد البرتغالية: صفقة دي خيا فشلت بسبب دقيقة

أبولا البرتغالية: يونايتد واثق أنه أرسل العقود في الوقت المحدد

أوليه الأرجنتينية: صدق أو لا تصدق، الآن روميرو لديه منافس من ثقيل.. دي خيا الذي سيستمر في يونايتد

جلوبوسبورت البرازيلية: فشل انتقال دي خيا إلى ريال مدريد مصاحبا مجموعة من النكات.. أطول رواية في صيف أوروبا تشهد الفصل الأخير: جدل وعناصر جديدة والتشويق في النهاية