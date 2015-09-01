أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

آس: ريال مدريد يرمي الفوطة في صفقة دي خيا

Google+ Print
آس: ريال مدريد يرمي الفوطة في صفقة دي خيا آس: ريال مدريد يرمي الفوطة في صفقة دي خيا

استسلم ريال مدريد وقرر عدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أزمة ضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

وذكر تقرير من "سكاي سبورتس" أن يونايتد تأخر في إرسال أوراق الصفقة لمدريد بعدما أرسلها الساعة 12:01 أي بعد إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا.

وهذا يعني أن ريال مدريد لن يستطيع تسجيل دي خيا في قائمته للموسم الجديد، وبالتالي نهاية المسلسل.

لكن الميرنجي يؤكد أنه استقبل أوراق الصفقة من مانشستر يونايتد الساعة 23:59، وهو ما يعني وصولها قبل غلق باب الانتقالات بدقيقة واحدة.

وزعمت إذاعة "كادينا سير" أن ريال مدريد قرر اللجوء بهذا الدليل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل إنصافه في القضية.

صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد تؤكد أن النادي الملكي قرر عدم التقدم بالتماس إلى الفيفا أو الاتحاد الإسباني، بعدما تأكد من أن موقفه سيكون ضعيفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيصدر بيانا خلال الساعات المقبلة بموقفه الرسمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل