آس: ريال مدريد يرمي الفوطة في صفقة دي خيا

استسلم ريال مدريد وقرر عدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أزمة ضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

وذكر تقرير من شبكة "سكاي سبورتس" أن يونايتد تأخر في إرسال أوراق الصفقة لمدريد بعدما أرسلها الساعة 12:01 أي بعد إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا.

وهذا يعني أن ريال مدريد لن يستطيع تسجيل دي خيا في قائمته للموسم الجديد، وبالتالي نهاية المسلسل.

لكن الميرنجي يؤكد أنه استقبل أوراق الصفقة من مانشستر يونايتد الساعة 23:59، وهو ما يعني وصولها قبل غلق باب الانتقالات بدقيقة واحدة.

وزعمت إذاعة "كادينا سير" أن ريال مدريد قرر اللجوء بهذا الدليل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل إنصافه في القضية.

صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد تؤكد أن النادي الملكي قرر عدم التقدم بالتماس إلى الفيفا أو الاتحاد الإسباني، بعدما تأكد من أن موقفه سيكون ضعيفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيصدر بيانا خلال الساعات المقبلة بموقفه الرسمي.