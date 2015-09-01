رسميا.. تشيلسي يضم مدافعا سنغاليا لحل أزمة خطه الخلفي

أعلن نادي نانت الفرنسي رحيل المدافع السنغالي الشاب بابي دجيلوبودجي إلى تشيلسي الإنجليزي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.

تشيلسي بحث عن دعم لخطه الخلفي بعد الظهور بمستوى مضمحل في بداية الموسم إذ جمع 4 نقاط من 4 مباريات وخسر مرتين.

وقال نانت في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن اللاعب صاحب الـ26 عاما رحل إلى تشيلسي رسميا.

اللاعب قضى 5 مواسم مع نانت ولعب 171 مباراة وسجل 9 أهداف.

ولم يلعب المدافع فارع الطول مع منتخب السنغال سوى في 12 مناسبة.

ويأتي ضم تشيلسي لمدافع نانت بعدما استقبلت شباك الفريق اللندني 9 أهداف في المباريات السابقة.

وكان النادي الإنجليزي يطارد مدافع إيفرتون جون ستونز لكن بلا نجاح حتى الآن.