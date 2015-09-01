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المستشار معتز خفاجى: قرار نقل جلسات دائرتى سيعجل من الفصل فى القضايا

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المستشار معتز خفاجى: قرار نقل جلسات دائرتى سيعجل من الفصل فى القضايا المستشار معتز خفاجى: قرار نقل جلسات دائرتى سيعجل من الفصل فى القضايا
كشف المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، عن حيثيات قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل والخاص بنقل كافة القضايا التى تنظرها الدائرة الـ14 جنايات الجيزة _والتى يترأسها معتز خفاجى_من معسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق اسكندرية الصحراوى إلى معهد امناء الشرطة بطرة قائلاً:"ان مكان انعقاد جلسات المحاكمة بمعسكر الأمن بعيد جداً عن هيئة المحكمة، ويتطلب ما يقرب من 3 ساعات ذهاباً و3 أياباً، ما يؤدى إلى تسبب أرهاق كبير لهيئة المحكمة سواء المستشارين أو السكرتارية أو الحجاب.

وأضاف "خفاجى" قائلأً: "إن قرار نقل الجلسات إلى معهد أمناء الشرطة بطرة جاء بناء على رغبة هيئة المحكمة، لتسهل عملية سير الجلسات، وحضور هيئة الدفاع فى موعدها لبدء نظر الجلسات فى معاد مناسب يسمح بتعجيل العملية القضائية والفصل فى القضايا المختلفة.

واختتم "خفاجى" حديثه قائلاً: "إن أول الجلسات التى سيتم نظرها بمعهد أمناء الشرطة بطرة هى قضية "خلية الصواريخ" والمقرر عقدها فى 7 سبتمبر المقبل.

كان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد قرر نقل كل جلسات المحاكمات الخاصة بالمستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات الجيزة، من معسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة.
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