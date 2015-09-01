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أول صورة لـ"ممس" قاتل بلطجى الوراق بعد ربطه فى عمود وطعنه حتى الموت

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أول صورة لـ"ممس" قاتل بلطجى الوراق بعد ربطه فى عمود وطعنه حتى الموت أول صورة لـ"ممس" قاتل بلطجى الوراق بعد ربطه فى عمود وطعنه حتى الموت
حصل "اليوم السابع" على صورة "ممس" قاتل بلطجى الوراق بعدما نجحت مباحث الوراق بإشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، فى القبض عليه وكشف غموض مقتل مسجل خطر يدعى "شعراوى" بعد محاولته إطلاق النار على بعض الأشخاص بالمنطقة.

وكانت دلت تحريات المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه الرائد يوسف رشوان، أن الواقعة بدأت فى منطقة الجزارين بالوراق ببلاغ من الأهالى بقيام محمد على على خليل وشهرته "شعراوى"، شقى خطر عاطل 33 سنة، بإطلاق النار على أحمد مصطفى صاحب محل جزارة، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى هو و2 آخرين يعملون معه بالمحل، مستخدمًا طبنجة 9 ملى ومستقلا دارجة بخارية، وحال محاولة الهروب من مكان الواقعة قام أهالى المنطقة بضبطه والسيطرة عليه وعلى السلاح الذى كان بحوزته وقاموا بتقييده فى أحد الأعمدة أمام أحد محلات الجزارة.

وأكدت التحريات أنه بعدها حضر "محمد.م" وشهرته "ممس"، 32 سنة، شقى خطر، والذى توجد بينه وبين "شعراوى" خلافات سابقة، وعلى إثر ذلك قام بطعن "شعراوى" عددًا من الطعنات أودت بحياته.

ونجحت قوات الأمن بإشراف اللواء خالد شلبى، نائب مدير الإدارة، والعميد إيهاب شلبى، مفتش قطاع الشمال، فى ضبط المتهم "محمد.م" وشهرته "ممس" وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.

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