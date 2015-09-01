"المهن التمثيلية" تتهم منتجا بالنصب على الفنانين والتهرب من دفع الضرائب

تقدم شعبان سعيد، المستشار القانونى لـ"أشرف زكى" نقيب المهن التمثيلية بالبلاغ رقم 15677 عرائض النائب العام ضد كل من المنتج محروس بسطه وشهرته محروس المصرى ووائل محمد الشربينى وأيمن عبد المعطى.

وأشار نقيب المهن التمثيلية فى بلاغه إلى أنه فوجئ بتوافد عدد كبير من الأعضاء وتقديم الشكاوى بمقر النقابة، للاستغاثة من محروس بسطه، والذى يستعين بعدد من الأشخاص مجهولى الهوية ويتحايل على عدد كبير من الفنانين، للاستيلاء على أجورهم، وذلك عن طريق إنتاج بعض الأعمال الدرامية ويقوم بعمل عقود وإيصالات، وشيكات موقعة من المشكو فى حقهما الثانى والثالث وهم غير معروفين ومجهولين والاستعانة بهم فى التحايل على الفنانين.

وأكد أنه فوجئ المجنى عليهم "أعضاء نقابة المهن التمثيلية" بعد عرض العمل الدرامى باختفاء الأشخاص الذى استعان بهم المشكو فى حقه الأول وبالرجوع إليه أفاد أنه لم يوقع على الأوراق التى تفيد المديونية رغم كونه منتج العمل والأموال والأرباح الناتجة عن العمل الدرامى هو الذى تحصل عليها.

وأوضح فى بلاغه أن من ضمن الفنانين المتضررين من جرائم المشكو فى حقهم كلا من الفنان أحمد صيام وأحمد رزق وعايدة رياض وأيمن عزب ورشدى الشامى، بالإضافة إلى آخرين جار حصرهم.

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم تهربوا من سداد الضرائب المستحقة عليهم للدولة ورسوم نقابة المهن التمثيلية والهروب من عدد كبير من الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم.

والتمس مقدم البلاغ التحقيق فى الواقعة ووضعهم على قوائم المنع من السفر والترقب من الوصول.