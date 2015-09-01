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مقتل وإصابة 36 شخصاً فى تفجيرات متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد

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مقتل وإصابة 36 شخصاً فى تفجيرات متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد مقتل وإصابة 36 شخصاً فى تفجيرات متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد
أفادت مصادر فى الشرطة العراقية بمقتل 7 أشخاص ، وإصابة 29 آخرين بجروح ، خلال تفجيرات ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال ضابط برتبة نقيب فى شرطة بغداد - حسبما نقلت قناة "الغد العربي" اليوم الثلاثاء - "إن قنبلة محلية الصنع مزروعة إلى جانب الطريق انفجرت ، خلال مرور دورية للشرطة العراقية فى ناحية اليوسفية جنوبى بغداد ، ما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة 4 آخرين بجروح".

وأضاف المصدر "أن 4 قنابل أخرى انفجرت فى أماكن عامة بمناطق (السباع - السيدية - حى العامل - النعيرية) ، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص ، وإصابة 25 آخرين ، معظمهم من المدنيين ، نقلوا إلى المستشفيات القريبة ، لوقوع الهجمات فى الأماكن العامة".

وتعد التفجيرات اليومية وأعمال العنف الأخرى ظاهرة باتت مألوفة فى بغداد ومناطق واسعة أخرى من البلاد على مدى السنوات الماضية، وتستهدف فى الغالب تجمعات المدنيين ، مما يؤدى لسقوط ضحايا.

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