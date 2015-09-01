مسلحون مجهولون يخطفون 42 معتقلا بمحافظة صلاح الدين العراقية

صرح مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الثلاثاء بأن عشرات المسلحين تمكنوا من خطف 42 معتقلا كان يتم نقلهم إلى بغداد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح أن "أكثر من 50 مسلحا يرتدون لباسا أسود ويستقلون 20 سيارة دفع رباعى ويحملون مختلف أنواع الأسلحة أغلقوا طريق بغداد-الدجيل وخطفوا 42 معتقلا ، كان يجرى نقلهم إلى بغداد" ، مشيرا إلى أنهم كانوا محتجزين "وفق المادة 4 إرهاب فى مقر اللواء 17 بالجيش العراقى شرقى الدجيل (60 كلم شمال بغداد)".
وتم نقلهم إلى جهة مجهولة، وأوضح أن المسلحين جردوا الضباط والشرطة من أسلحتهم وهواتفهم النقالة.