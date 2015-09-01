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قراقع يحذر من استخدام حكومة إسرائيل التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين

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قراقع يحذر من استخدام حكومة إسرائيل التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين قراقع يحذر من استخدام حكومة إسرائيل التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين
حذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع من قيام حكومة إسرائيل باستخدام التغذية القسرية بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 20 أغسطس الماضى ، والذين تم زجهم فى زنازين العزل الانفرادى فى سجن "ايلا" ببئر السبع ، وهم نضال أبوعكر ، وغسان زواهرة ، وشادى معالى ، وثابت نصار ، وبدر الرزة.

كان الأسرى الخمسة قد أعلنوا ـ فى بيان لهم ـ أن هدفهم وقف سياسة الاعتقال الإدارى التعسفية وغير القانونية ، وهددوا بانضمام أفواج إلى الإضراب فى وقت قريب.

وأشار قراقع ـ خلال اعتصام تضامنى مع الأسرى المضربين أمام صرح الشهداء فى مخيم الدهيشة، بحضور فعاليات من القوى الوطنية والإسلامية وأهالى الأسرى ـ إلى أن عزل الأسرى فى سجن "ايلا" يحمل مخاوف وقلق من احتمال قيام حكومة إسرائيل باستخدام التغذية القسرية بحقهم وممارسة الضغط عليهم.

على جانب آخر ، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى ، أوامر اعتقال إدارى بحق عشرة أسرى ، وتراوحت مددها بين أربعة وستة شهور.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى ـ فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن من بينهم خمسة أسرى أُصدرت بحقهم أوامر للمرة الأولى ، وأسرى قضوا سنوات ضمن الاعتقال الإدارى التعسفي، بلا تهمة.

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مصر 365