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مقتحمو وزارة البيئة اللبنانية يرفضون التفاوض مع الوزير ويصرون على استقالته

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مقتحمو وزارة البيئة اللبنانية يرفضون التفاوض مع الوزير ويصرون على استقالته مقتحمو وزارة البيئة اللبنانية يرفضون التفاوض مع الوزير ويصرون على استقالته
رفض أعضاء حملة "طلعت ريحتكم" الذين احتلوا أجزاء من مقر وزارة البيئة اللبنانية طلبا من وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق للتفاوض معهم مصرين على استقالته.

وقال مصدر مسئول فى وزارة البيئة إن الوزير محمد المشنوق كان لديه رغبة للتفاوض المباشر مع أعضاء الحملة ولكنهم رفضوا ، مشددا على أن موضوع استقالة الوزير أمر مستبعد ، ومشيرا إلى أن تحميل الوزير مسئولية أزمة النفايات خطأ لأنها أزمة وطنية لا تقتصر مسئوليتها على وزارة واحدة .

وأوضح أن الوزير مازال موجودا فى مقر الوزارة ، مؤكدا أنه لم يتعرض لأية ضغوط من المعتصمين للخروج من الوزارة، وتلقى وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق إتصالا من وزير الداخلية نهادق المشنوق للبحث فى سبل التعامل مع أزمة اقتحام مقر الوزارة .. فيما وصلت قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن اللبنانى إلى المنطقة.

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مصر 365