خدمة الأمين تحذر من تزويد متصلين خارجيين بالبيانات الشخصية

حذر المكتب الاعلامي لخدمة الأمين، الجمهور بعد التعاطي مع الاتصالات الخارجية مجهولة المصدر، وعدم تزويد المتصلين بأية بيانات شخصية كالأسم أو العمر أو حتى البيانات ذات العلاقة بالأمور المالية، خوفاً من التعرض لعملية نصب واحتيال أو ابتزاز.

وأكدت خدمة الأمين على أهمية الاتصال بالخدمة في حال تعرض أي شخص إلى مضايقات هاتفية من خارج الدولة من أجل حمايته من المحتالين، مؤكدة أن التحذير من تقديم البيانات للغرباء يشمل أيضاً المتصلين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي خدمة ذكية.

كما ونوهت خدمة الأمين إلى بعض التصرفات غير المسؤولة بين الأصدقاء أو حتى الأقارب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الهاتفية، وإرسال رسائل تحتوي على أمور أمنية مقلقة، كإدعاء الشخص لصديقه بأنه ينتمي إلى جماعة أو جهة معينة، بهدف إخافته من باب المزاح، مشيرة إلى أن هذا النوع من المزاح فيه خروج عن حدود الصداقة وله عواقب قانونية.

ودعت خدمة الأمين أي شخص يتعرض إلى مضايقات واتصالات خارجية تطلب بياناته التواصل معها، وتقديم بلاغ عبر الرقم المجاني 8004888 "هاتف وفاكس" لتواصل الجمهور معها من داخل الدولة، والرقم 009718004888. للتواصل معها من خارج الدولة

كما وبينت خدمة الأمين أنها تستقبل بلاغات الجمهور عبر الرسائل النصية من الجمهور على الرقم 4444، وعلى البريد الإلكتروني alameen@alameen.gov.ae ، وكذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "انستجرام" عبر حساب

@alameenservice""، أو عبر خدمة الواتس آب على هاتف رقم 00971508566657، أو عبر خدمة البلاك بيري عبر رمز التعريف الشخصي 52ADFDE0، أو عن طريق تنزيل تطبيق الخدمة من متاجر "بلاك بيري أو أبل ستور أو أند رويد" وعن طريق الساعة الذكية.

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