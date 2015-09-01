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90 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لمحكمة بالشرقية أبرزهم "مجدى عاشور"

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90 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لمحكمة بالشرقية أبرزهم "مجدى عاشور" 90 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لمحكمة بالشرقية أبرزهم "مجدى عاشور"
تقدم 90 من المرشحين لمجلس النواب القادم بالشرقية، إلى اللجنة المختصة بتلقى الطلبات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، بإشراف المستشار عبده عطية، وكان من أول المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم عن الدائرة الأولى رجل الأعمال مجدى عاشور والشهير بـ"عاشور بتاع الشرقية"، واللواء خالد رزق عضو مجلس الشعب السابق، ورجل الأعمال ماجد دياب، والوزير على مصيلحى بعد مغادرة بسبب التكدس والزحام الشديد عام مرة أخرى، وقدم بأوراقه، كما تقدم اللواء هانى درى أباظة عن الدائرة الأولى.

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية فردية، ولها 30 مقعدا، وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، بتلقى طلبات المرشحين بدءا من اليوم ولمدة 12 يوما، وسيتم إعلان الكشوف والطعون خلال 3 أيام عقب الانتهاء من تقديم أوراق الترشح.

ومن المقرر أن يقوم المرشحون الذين اجتازوا الكشف الطبى مسبقا، بتجديد طلب تقديم.

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مصر 365