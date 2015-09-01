جامعة الفيوم تشارك فى حملة المسح الطبى عن مرضى السكر والسمنة

قام المشروع القومى للمسح الطبى اليوم بالكشف عن مرضى السكر والسمنة والضغط بجامعة الفيوم وذلك برعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة وإشراف الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الحملة تقام ضمن المشروع القومى للمسح الطبى على السكرى والضغط والسمنة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد مشاحيت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو جمعية مصر للسكرى ومنسق المشروع إن المسح يهدف لفحص 30 ألف مواطن بمحافظة الفيوم من الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً وسوف يتم المسح بمدينة الفيوم ومراكز المحافظة.



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