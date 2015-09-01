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على غرار "بلاها لحمة".. إطلاق حملة "بلاها تاكسى" بالإسكندرية

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على غرار "بلاها لحمة".. إطلاق حملة "بلاها تاكسى" بالإسكندرية على غرار "بلاها لحمة".. إطلاق حملة "بلاها تاكسى" بالإسكندرية
أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالإسكندرية حملة لمقاطعة التاكسى بعنوان "بلاها تاكسى" الذى لا يستخدم العداد ولا يعمل بالتعريفة الجديدة التى وضعتها محافظة الإسكندرية، حيث انطلقت الحملة الشعبية اعتبارًا من اليوم لمواجهة جشع سائقى التاكسى.

وأكدت الحملة فى بيان لها، أن الهدف منها هو تحقيق العدل وإرضاء جميع الأطراف، سواء منتفعى خدمة التاكسى أو العاملين بها، وذلك عن طريق لفت النظر إلى ضرورة إعادة تقييم تسعيرة العداد للتأكد أنها مناسبة للأوضاع الحالية، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة التأكد من أن السائق يقوم بتشغيل العداد عند الركوب، كما تهدف الحملة إلى حماية مستخدمى الخدمة من التعرض للنصب أو الاحتيال وما يتبعهم من سب وقذف من السائق عند امتناعهم عن دفع المبلغ الذى يطلبه، وعادة ما يكون مبالغًا فيه، ولضمان الحقوق والتأكد من أن الخدمة المقدمة لنا تستحق المبلغ المدفوع.

من جانبه، أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور لشن حملة مرورية على التاكسى الذى لا يلتزم بالعداد والتعريفة التى وضعتها المحافظة، وطالب المواطنين بمقاطعة التاكسى غير الملتزم.


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