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بالصور..وقفة بالملابس السوداء لطلاب حقوق الإسكندرية بسبب نتيجة التظلمات

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نظم طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وقفة احتجاجية بساحة الكلية، مرتدين الملابس السوداء للاعتراض على نتيجة تظلمات الفرقة الرابعة، بعدما ظهرت مساء أمس، ووجود أخطاء فى تصحيح أوراق الإجابة.

وقالت الطالبة ساندرا يوسف، طالبة بالفرقة الرابعة، إن نتيجة التظلمات جاءت سيئة للغاية، وتم رصد العديد من الأخطاء فى معظم المواد، وعدم حساب درجات فى ورق الإجابة، بالإضافة إلى الشطب على الإجابة باعتبارها خاطئة، لافتة إلى أنها أكدت لأستاذ المادة أن الإجابة صحيحة، ولكنه رفض مناقشتها فى الإجابة.

وأضافت، أنه بعد ظهور نتيجة التظلمات لباقى الفرق الدراسية سيكون هناك موجة غضب كبيرة ضد إدارة الكلية وعدم الالتزام بالقوانين وقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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