«العليا للانتخابات» تخصص 160 رمزا لمرشحى الفردى و70 للقوائم

خصصت اللجنة العليا للانتخابات 160 رمزا انتخابيا لمرشحى النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب من مجموع 230 رمزا حددتها اللجنة العليا للمرشحين (الفردى والقوائم)، فيما خصصت اللجنة 70 رمزا لمرشحى القوائم، وذلك حتى لا يحدث تشابه فى الرموز بين الفردى والقائمة.

وشملت رموز المرشحين على النظام الفردى الأشكال الآتية وهى (ساعة يد، كف، منزل، نجفة، طائر البطريق، عنقود العنب، ترس، فنجان حقيبة يد، زهرة عباد الشمس، آلة كمان، فنار، منقلة، بايب، جرس، وشاح، شمعة، راديو، صقر، مروحة، هدهد، شبكة كرة، طائرة ورقية، كشاف إضاءة، بوتاجاز، شوكة، دراجة نارية، أسد، كاميرا، ورقة شجرة، بوصلة، خاتم، السد العالى، طلمبة مياه، السحاب، مظروف بريد، فراشة، ريشة، مسطرة، شريط كاسيت، كرافتة، سماعة طبيب، إشارة مرور، مشط، مدفع، مكتب، كوب، تمساح، تليفزيون، ثمرة مانجو، طبق دش، شرشرة، دومينو، سبيكة ذهب، سنارة، مروحة يد، نتيجة حائط، جزر، دولاب، سيارة إسعاف، اسطوانة مدمجة، مسلة، سيارة نقل، منشار، طائرة هليكوبتر، ثمرة كمثرى، حاسب آلى، مضرب تنس طاولة، فرشة أسنان، ثمرة موز، حزام جلد، سفينة، منضدة، جيتار، طبق طائر، ساقية، طاحونة هواء، غصن زيتون، ولاعة).

كما ضمت رموز الفردى: (زهرة طاولة، شبكة سلة، خزينة حديدية، شنيور، ستارة، جهاز تكييف، مكتبة، ثمرة بلح، نبات الصبار، خلاط سوائل، ثمرة رمان، قبعة، أتوبيس، بيانو، ميدالية مفاتيح، برواز، أريكة، فازة، صنبور مياه، مكنسة كهربائية، سخان مياه، كرة أرضية، تليفون محمول، حافظة نقودن آلة حاسبةن مثلث، ملعقة، طفاية حريق، سهم، سكينة، ماكينة حياكة، بكرة خيط، منبه، بندقية صيد، المتحف المصرى، شطرنج، صندوق بريد، كماشة، قطرة مياه، مدفأة، سيارة مطافىء، الفيل، نظارة مكبرة، عدسة مكبرة، تمثال رمسيس، حقيبة سفر، ميكروفون، ونش، علبة هدايا، ورق بردى، جلباب، كوريك، سكة حديد، شاكوش، ديك، عقرب، كعكة، حامل حديد، ماكينة تحصيل، موتور، تمثار نهضة مصر، إطار سيارة، حفار، آلة مزمار، مجهر، لؤلؤة، خيمة، غواصة، دباسة، خوذة، ميكروويف، محراث، رأس حورس، غزال، ماكينة طباعة، عصفور، سماعة أذن، منطاد، مفك، حصان، لمبة جاز). وأما رموز القوائم الانتخابية فهى (سيارة، مركب شراعى، فانوس، نخلة، هرم، سلم، تليفون، طائرة، قلعة، ثمرة تفاح، مظلة، سيف، نسر، قوقعة، شعلة، رغيف عيش، عين، عصا، مقص، هلب، نظارة، عجلة قيادة بحرية، مفتاح، شمعدان، زهرة اللوتس، فأس، كتاب، سنبلة، قلم، وردة، سمكة، قطار، أبو الهول، نفرتيتى، شجرة، تاج، نحلة، دبابة، آلة العود، مسدس، كرسى، برج القاهرة، مصباح كهربائى، ساعة حائط، علم، كاب، كرة قدم، صاروخ، النمر، لوزة القطن، برج الكهرباء، أباجورة، ثمرة فراولة، شمس، نافذة، قلادة، خريطة، طابع بريدن قبة، ثمرة ذرة، ماسة، صندوق، سجادة، قوس، مروحة سقف، كأس، مضرب تنس، براد شاى، جرار زراعى، طاووس).