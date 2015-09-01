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ورشة عمل بالتعاون بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبي

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ورشة عمل بالتعاون بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبي ورشة عمل بالتعاون بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبي

  تنظم إدارة المشروعات بجامعة سوهاج ورشة عمل في إطار التعاون بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الاوروبى . وذلك غدا الأربعاء 2 سبتمبر الجاري بقاعة السمينار بكلية العلوم وبحضور د. ياسر الشايب منسق الاتحاد الاوروبى بجمهورية العربية . صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج .

كما أوضح د. احمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة أن الورشة ستناقش عدة موضوعات من أهمها تعريف السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشروعات والمنح التي يمكن لهم الحصول عليها من برنامج الاتحاد الاوروبى .

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