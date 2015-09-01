مجلس القضاء الأعلى يوافق على التشكيل الجديد لرؤساء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس القضاء الأعلى، على التشكيل الجديد لرؤساء المحاكم الاقتصادية، في ضوء الحركة التي كان قد أعدها التفتيش القضائي بوزارة العدل.

وتضمنت الحركة تولي المستشار أحمد عبد العزيز قتلان رئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية، والمستشار عبد العزيز أبو عيانه رئاسة محكمة الاسكندرية الاقتصادية، والمستشار حامد سرحان رئاسة محكمة طنطا الاقتصادية، والمستشار إيهاب سرحان رئاسة محكمة المنصورة الاقتصادية، والمستشار عبد العزيز شاهين رئاسة محكمة الاسماعيلية الاقتصادية، والمستشار لطفي سلمان رئاسة محكمة بني سويف الاقتصادية.