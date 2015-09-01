أمن المنيا يتصدى لوقفة طلابية ضد قرار التعليم بتخصيص 10 درجات للسلوك

تصدت أجهزة الأمن بالمنيا، لوقفة احتجاجية طلابيه أمام مديرية تعليم المنيا، للمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بتخصيص 10 درجات على الطلاب نظير الانضباط والسلوك والحضور بالمدارس اعتباراً من العام الدراسي الجديد.

حيث تجمع الطلاب أمام مديرية التربية والتعليم، لتنظيم وقفة إحتجاجية وفور تجمع الطلاب قامت قوات الأمن مدعومة بمدرعات الشرطة بالتعامل مع الموقف وصرفهم.

ونفى رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، ورود تعليمات أو قرارات وزارية بهذا الشأن، وأشار أنه لم يخطر بتنظيم وقفة إحتجاجية ، ولم يتم إخطار المدارس لأن المديرية لا تعلم شيئاً حتى الآن عن هذا الشان