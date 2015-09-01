بالفيديو …الفنان حمدي الوزير يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد

أعلن الفنان حمدي الوزير ، عن تقديم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية في محافظة بورسعيد، عن دائرتي المناخ والزهور.

وقال الوزير، في لقاء على شاشة «سي بي سي إكسترا»: «ثقتي في الله كبيرة وكذلك في أهل الدائرة الذين اعترفوا بدوري الاجتماعي الذي أقدمه لبورسعيد».

وأضاف «مصر الآن تمر بأدق مراحل التاريخ المصري، حيث هناك ملحمة نسعي لاستكمالها بعد تحقيق الاستحقاق الرئاسي والدستور، حان وقت استكمال الاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية »، وختم حديثه: «الوطن الآن يمر بمرحلة من أهم مراحل التاريخ وثقتي إن مصر قادمة وتعمل على تحقيق خطوات واسعة لاستعادة دورها».

" frameborder="0">