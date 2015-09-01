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بالفيديو …الفنان حمدي الوزير يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد

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بالفيديو …الفنان حمدي الوزير يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد بالفيديو …الفنان حمدي الوزير يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد

حمدي الوزير

أعلن الفنان حمدي الوزير ، عن تقديم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية في محافظة بورسعيد، عن دائرتي المناخ والزهور.

وقال الوزير، في لقاء على شاشة «سي بي سي إكسترا»: «ثقتي في الله كبيرة وكذلك في أهل الدائرة الذين اعترفوا بدوري الاجتماعي الذي أقدمه لبورسعيد».

وأضاف « الآن تمر بأدق مراحل التاريخ المصري، حيث هناك ملحمة نسعي لاستكمالها بعد تحقيق الاستحقاق الرئاسي والدستور، حان وقت استكمال الاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية »، وختم حديثه: «الوطن الآن يمر بمرحلة من أهم مراحل التاريخ وثقتي إن مصر قادمة وتعمل على تحقيق خطوات واسعة لاستعادة دورها».

 

 

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