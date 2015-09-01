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“قريتي نظيفة” مبادرة للحفاظ علي نظافة القرية بالأقصر

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“قريتي نظيفة” مبادرة للحفاظ علي نظافة القرية بالأقصر “قريتي نظيفة” مبادرة للحفاظ علي نظافة القرية بالأقصر

 

محافظةالأقصر

دشن مجلس قروي المحاميد، التابع لمركز ومدينة أرمنت، جنوبي غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مبادرة ” قريتي نظيفة”، بهدف نشر الوعي والحفاظ علي نظافة القرية.

وشارك في تدشين المبادرة الرائدات الريفيات، بالوحدات الصحية الخمس التابعة للمجلس القروي وهي ” المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، ووحدتي الحواجر”، بالتنسيق مع الادارة الصحية و الجمعيات الأهلية بالقرية.

وقال علي عثمان، رئيس قرية المحاميد، إن المبادرة جاءت بهدف توعية أهالي القرية و وتوجيه المواطنين للسلوكيات الصحيحة، مثل التخلص من قمامة المنازل بوضعها في أكياس بلاستيك سوداء، والقائها في صناديق القمامة، بدلا من القاءها في الشوارع.

ولفت رئيس القرية، الى انه من المقرر أن تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية، لمواطني القرية، في الأيام المقبلة، بغرض التوعية الصحية، وتغير السلوكيات الخاطئة، وللحفاظ علي نظافة القرية والتي تبدأ من داخل المنازل.

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