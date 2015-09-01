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بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السابع للأورام في أسيوط

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بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السابع للأورام في أسيوط بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السابع للأورام في أسيوط

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص، نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا، والقائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة وإدارة معهد الأورام لديهما رؤية للتوسع بالمعهد لاتساع أكبر قدر من المرضى، مشيرًا إلى أن المعهد يخدم 25 مليون من مختلف محافظات صعيد خاصة وأنه يتميز بوجود نخبه من أعضاء هيئة التدريس تقوم بواجبها تجاه المرضى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي السابع للاورام بجامعة أسيوط والذي ينظمه معهد جنوب مصر للاورام بحضور الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسيوط والدكتور مصطفى الشرقاوي عميد معهد جنوب مصر للاورام ونواب رئيس جامعة اسيوط السابقين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

وأضاف جعيص أن زخم الحضور في المؤتمر من رجال الدين الاسلامي والمسيحي يعطي حافز للدعم المعنوي والنفسي خاصة زيارتهم المتكرره للمرضى بالمعهد .

ومن جهته قال الدكتور مصطفى الشرقاوي عميد المعهد ان مشاركة الرموز المجتمعية في حضور المؤتمر يدعم المعهد في المضي قدما في تنفيذ ثوابت سياسة المعهد في العمل خاصة وان السرطان قضية مجتمعية اكثر منها صحية ، مشيرا الى ان ارتفاع نسبة الشفاء بين مرضى السرطان تزيد في حالة اكتشاف الاصابه به مبكرا الامر الذي لا ينفصل عن مدى الوعي المجتمعي باهمية اجراء الفحوصات الدورية الشاملة ، كما ان اتباع المواطنين للعادات اليومية والغذائية السليمة يلعب دورا كبيرا في الوقاية من الاصابة بالسرطان.

طالب عميد المعهد اصحاب رؤوس الاموال تبني برامج تمويلية ثابته لضمان استمرار تدفق السيولة النقدية اللازمة للانفاق على الانشطة المبذولة في هذا المجال.

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