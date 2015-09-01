«حمدي الوزير» يترشح لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد

قدم الفنان حمدي الوزير أوراق ترشحه للبرلمان القادم، في مافظة بورسعيد.

> وشهد اليوم إقبالًا كبيرًا عند فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، وهي نفس الوجوة السابقة ومن ابرزها أشرف العزبى الناشط الحقوقى وعبد الرحمن بصلة الصحفى بجريدة الوفد، وقيادات الحزب الوطني المنحل، وبلغ إجمالى عدد المرشحين 45.

> وذلك فى ظل تواجد أمنى مكثف وتفيش لحقائب السيدات وبوابة الكترونية لمدخل محكمة بورسعيد بالاستعانة بكلاب بوليسية للكشف عن المواد المتفجرة.