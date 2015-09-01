الهجان يلتقي مشرفي بعثة الحج بقنا

التقى عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمقر الديوان العام بمشرفي رحلة الحج وذلك لمناقشة آليات تقديم خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام و ذلك بحضور كلا من السيد اللواء سكرتير عام المحافظة والسيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بالاضافة إلي مجموعة من رؤساء مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وذكر الهجان، ان عدد حجاج المحافظة هذا العام بلغ 325 حاج سوف يغادرون ارض الوطن من مطار الأقصر الدولي فجر يوم 16/9 ليكونوا ضيوف الرحمن ونزلاء بيته الحرام. موجها المشرفين والقائمين علي الرحلة بضرورة تقديم خدمة مميزة للحجيج وببذل اكبر جهد ممكن لراحتهم موصيا بتكاتف كافة الجهود لتحقيق ذلك والعمل بروح الفريق لتمكين الحجاج من أداء المناسك فى سهولة ويسر.

وأضاف المحافظ، أن هناك حزمة من الخدمات تم تقديمها لبعثة الحج هذا العام حيث تم عقد مجموعة من الندوات الدينية حول مناسك الحج والعمرة وندوات صحية خاصة بالتعرف علي أعراض الإمراض التي قد تصيب الحاج وطرق الوقاية منها كما انه أمر بتوفير أتوبيسات مجهزة لنقل الحجاج من محال إقامتهم إلي نقطة التجمع بالمحافظه ومن ثم نقلهم إلي المطار والجدير بالذكر أن محافظة قنا حصلت علي المركز الأول علي الجمهورية العام الماضي في تقديم خدمة الإشراف وتقديم خدمات مميزة للحجاج .