دعوى قضائية تطالب بوقف قرار إغلاق «التحرير»

أقام المحامي سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، ومالك جريدة التحرير لإلغاء قرار وقف إصدارها وإغلاقها علي سند من القول، أصدر الممثل القانوني لجريدة التحرير قرارًا بإغلاق الجريدة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية ضاربًا بعرض الحائط بحقوق الصحفيين والعاملين بالجريدة، وما يترتب علي ذلك من تشريد جميع العاملين بها، وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.

وجاء بنص الدعوى: من الواضح أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتى تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون نقابة الصحفيين طرفًا فيها وهو ما خالفه مالك الصحيفة.

وأضاف صبري خلال دعوته، أن الصحف ليست مشروعًا تجاريًا بل أنها ملك للقارئ والشعب وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين ، وأن الحفاظ على تجربة واستمرار مهمة جريدة «التحرير» هى مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وان هناك أضرار جسيمة وخطيرة تترتب علي إصدار القرار المطعون علية يستحال تداركها وكان للطاعن صفة ومصلحة في الطعن باعتبارة من رجال القانون ويرفض رفضا قاطعا لأي مخالفة دستورية بخلاف كونة من قراء جريدة التحرير والتي تعد مملوكة للقاري والشعب التمس صبري إلغاء قرار إغلاق جريدة التحرير.