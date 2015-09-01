تأجيل محاكمة «سليمان» في قضية الحزام الأخضر لجلسة 31 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، جلسة مرافعة النيابة والدفاع فى القضية المعروفة إعلاميا «الحزام الأخضر»، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجلسة ٣١ أكتوبر للمرافعة.

وعقدت الجلسة بغرفة المتداولة ومن المقرر أن تشهد الجلسة القادمة مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية.

ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات أبرزها التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر”بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق.