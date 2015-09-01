137 مرشح برلماني يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بالمنوفية

تقدم اليوم الثلاثاء، ١٣٧ مرشحًا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بمراكز محافظة المنوفية بمحكمة شبين الكوم الجزئية في أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

وشهدت المحكمة تأمين مكثف، وبوابات أمنية للكشف عن الأجسام الغريبة وسط انتشار من قوات الشرطة حول المحكمة.

وتوافد عشرات المرشحين وأنصارهم لتقديم أوراقهم للترشح للانتخابات المقبلة.

وأقيمت خيمة كبيرة خارج أسوار المحكمة لانتظار المرشحين وأنصارهم أثناء تقديم أوراقهم لخوض الانتخابات.

كما شهدت عملية التقديم التسجيل بأولوية الحضور أمام لجنة الانتخابات برئاسة المستشار صبري البنا رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية.