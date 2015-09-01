وزير الخارجية الروسى: بشار الأسد ما زال رئيسا شرعيا تماما

اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن "مطالبة الرئيس السورى بشار الأسد بالرحيل كشرط مسبق للشروع فى مكافحة الإرهاب ، أمر ضار وغير واقعى ".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكترونى عن لافروف القول اليوم الثلاثاء :"بشار الأسد ما زال رئيسا شرعيا تماما ، على الرغم من التصريحات الغربية، ودعا إلى التخلى عن هذه المطالب "التى ما زال بعض شركاء روسيا متمسكين بها".

وشدد :"إنهم يحاولون اليوم ربط جميع الخطوات التى يجب اتخاذها للتسوية فى سورية برحيل بشار الأسد باعتبار أنه لم يعد شرعيا ، وهو نفس النهج الذى اعتمدوه للقضاء على صدام حسين ومعمر القذافى . لكن الأسد شرعى تماما، واعتبر الوزير الروسى أن "الجيش السورى يمثل اليوم القوة الأكثر فعالية التى تواجه تنظيم داعش على الأرض".