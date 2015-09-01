أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشاعر ناصر النوبى والراقصة الأسبانية “كارمن” يقمان عرض”لفلامنكو لمصر” السبت المقبل

Google+ Print
الشاعر ناصر النوبى والراقصة الأسبانية “كارمن” يقمان عرض”لفلامنكو لمصر” السبت المقبل الشاعر ناصر النوبى والراقصة الأسبانية “كارمن” يقمان عرض”لفلامنكو لمصر” السبت المقبل

 تحت عنوان فلامنكو لمصر” تقدم الراقصة الاسبانية “كارمن مارينا “وفرقتها “فيلا روسا “،بالتعاون مع الشاعر ناصر النوبى وفرقته “جميزة” ،الحفل المقام فى الثامنة مساء السبت 4سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الوبرا.

وتشارك بالعرض المغنية يم سويلم ،حيث يضم عرضاً لفن الفلامنكو الاسبانى، الى جانب تجربة فنية اعدها الفنان ناصر النوبى ،واطلق عليها “الفلامنكو المصرى”، ويشمل عناصر الفلامنكو المتعارف عليها عالمياً فى قالب المقامات الشرقية .

يذكر ان الفرقتين قدما لوحتين غنائيتين استعراضيتين تمزجان فن الفلامنكو الاسبانى بالفلكلور الجنوبى المصرى،بحفل ختام مهرجان القلعه للموسيقى والغناء مؤخرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا