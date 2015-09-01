بحضور 5 محافظين …وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء

عقد بوزارة التنمية المحلية اجتماعاً حضره اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية و د. خالد فهمى وزير البيئة ومحافظو كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة … ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية التى اعدتها وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء المتوقعة حتى منتصف نوفمبر القادم .

وأوضح لبيب ان المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات الزراعية تركز على خفض معدلات حرق المخلفات الزراعية وخفض انبعاثات غازات هواء إقليم القاهرة الكبرى والرصد المستمر لنوبات تلوث الهواء لافتاً الى ان المنظومة الجديدة تعمل على توفير تمويل شراء معدات للجمع والكبس والفرم والنقل للمخلفات الزراعية بكافة انواعها وسوف تعمل المنظومة فى محافظة الشرقية كمرحلة أولى بجانب المنظومة المطبقة بالأعوام السابقة تمهيداً للإنتقال التدريجى فى تعميمها على مستوى المحافظة بالكامل ثم باقى المحافظات .

واشار د. خالد فهمى وزير البيئة الى انه سيتم متابعة خفض انبعاثات غازات هواء إقليم القاهرة الكبرى من خلال التحكم فى الاشتعال الذاتى للمقالب العمومية والعشوائية وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف فى مناطق شق الثعبان والنهضة بمحافظة القاهرة وشبرامنت بمحافظة الجيزة وابوزعبل بمحافظة القليوبية والروبيكى بمحافظة الشرقية والعاشر من رمضان ، كما سيتم التنسيق مع شرطة الحماية المدنية للسيطرة الفورية على مواقع الحرق المكشوفة وتوفير نقاط ثابتة للشرطة داخل مواقع المقالب والمدافن الصحية خلال الفترة من 1/9 الى 5/11/2015 .

· ولفت وزير البيئة الى ان التنسيق مع المحافظات لإستصدار قرارات بشأن وقف أنشطة مكامير الفحم الغير مطورة من 1/9 حتى 15/11/2015 مع سرعة البدء فى تنفيذ منظومة تطوير مكامير الفحم واحلالها بنظم اقل تلوثاً إضافة الى التنسيق مع اصحاب مصانع الطوب لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات وانه وايضاً التنسيق مع المحافظات لإستصدار قرارات بشأن تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاجر والكسارات من السابعة صباحاً الى الخامسة مساءاً وإلزام الشركات الصناعية بتنفيذ إجراءات دورية لمنع تراكم المخلفات الصناعية والأتربة داخل المنشأت وإلزام شركات الاسمنت لإتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الاتربة الناتجة عن المحاجر واتربة الباى باص مع القيام بحملات تفتيشية مسائية بالتنسيق مع شرطة البيئة لتخفيف الاحمال والحد من الانبعاثات .

واضاف وزير البيئة انه يجرى حالياً تشجيع إعادة إستخدام المخلفات الزراعية فى صناعة السماد والأعلاف وذلك بموجب بروتوكول تدوير المخلفات الزراعية لتحويل 150 الف طن سنوياً من قش الأرز الى أعلاف وأسمدة كما سيتم التعاقد مع متعهدين وتوفير عدد من المعدات لتدوير المخلفات وذلك بموجب بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى البيئة والزراعة حيث يقوم المتعهدون من خلاله بتجميع 200 الف طن سنوياً من قش الارز فى محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وتقوم الوزارة بتوفير معدات وتوفير دعم 35 جنيه دعم لكل طن من قش الارز والمخلفات تماشياً مع سياسة الدولة لافتا الى قيام الوزارة بشراء 120 مكبس وعدد 40 جرار بمقطورة وذلك لتوزيع المعدات الجديدة على المحافظات وتأجيرها للمتعهدين من خلال الميكنة الزراعية فى حالة عدم رغبة بعض المتعهدين فى شرائها وذلك لتغطية أى مواقع تعانى من عجز فى المعدات خلال الموسم مع إعطاء الأولوية لمحافظة الشرقية لتأثيرها المباشر على القاهرة الكبرى لتجميع 200 الف طن سنوياً .