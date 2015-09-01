"العليا للانتخابات": مخالفة المرشح لضوابط الدعاية يعرضه للشطب

قالت اللجنة العليا للانتخابات، إنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

وأضافت اللجنة أن "قلم الكتاب" يخطر المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

جاء ذلك بنص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 داخل مصر.

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