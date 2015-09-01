تفحم 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى تصادم واحتراق 3 سيارات بطريق برج العرب

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بينهم 4 مجندين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق برج العرب اتجاه الإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بوقوع حادث ومصابين بالطريق.

انتقل العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى وقيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية.

بالفحص، تبين حدوث مصادمة بين الأتوبيس رقم 9994 شرطة التابع لسجن برج العرب المخصص لنقل الضباط والأفراد والموظفين العاملين بسجن برج العرب قيادة الرقيب أول سائق الشاحنة شحاتة عبد العزيز شحاتة 45 سنة من قوة ذات الجهة، والسيارة رقم ج ه ع 5116 مصر نقل قيادة سلامة عيد القاسمى مقيم دائرة القسم فر قائدها هاربا بها عقب الحادث، والسيارة رقم س م ص 3916 ميكروباص صغير الحجم.

وذلك أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة الثالثة قادمة عكس الاتجاه فاصطدم بها، مما أدى إلى انحراف السيارة الثالثة واصطدامها بالأتوبيس القادم بذات الاتجاه واشتعال النيران بهما واحتراقهما بالكامل.

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص مجهولين مستقلى السيارة الميكروباص وتفحم جثتهم بالكامل، ووفاة هناء إسماعيل محمد 20 سنة ربة منزل مقيمة كفر الدوار محافة البحيرة، وإصابة سيدة مجهولة بالعقد الثانى من العمر باشتباه كسر بعظام القفص الصدرى والساقين اصطدمت بهم السيارة الميكروباص قبل اصطدامها بالأتوبيس تصادف تواجدهما بمكان الحادث، وإصابة 4 من مستقلى الأتوبيس كل من رقيب أول شحاتة عبد العزيز 45 سنة سائق الأتبيس بكدمة فى اليد وسحجات والمجند محمد خلف أحمد 21 سنة بكدمة بالبطن وسحجة بالوجه وهانى يوسف على 38 سنة فنى تمريض باشتباه بكسر فى الساق اليمنى وصابر الدسوقى على 30 سنة فنى تمريض بجرح بكف اليد اليمنى.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحتى الإسعاف وبرج العرب والمصابين إلى مستشفى العامرية وبرج العرب، تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.