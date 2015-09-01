الداخلية: إحباط عملية انتحارية استهدفت تمركزا أمنيا بالعريش بسيارة مفخخة

صرح مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه أثناء تواجد قوات التمركز الأمنى صباح اليوم أمام تقاطع شارع النافورة مع شارع البحر بدائرة قسم شرطة ثالث العريش لملاحظة الحالة وتنفيذ قرار حظر التجوال وفحص السيارات المخالفة لقرار الحظر وضبط السيارات المُبلغ بسرقتها والمطلوب ضبطهم فى قضايا، فوجئت القوات بقدوم السيارة رقم (2758 ط أ ب) ربع نقل بيضاء اللواء "مُبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1123 لسنة 2015 جنح قسم ثالث العريش" بسرعة كبيرة باتجاه القوات فى محاولة للاصطدام بهم وبالسيارات المتمركزة.

وأضاف: لم يمتثل قائد السيارة للتعليمات الخاصة بفحص السيارات رغم تحذيرات قوات الكمين، وقام مُستقل السيارة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته إطلاق النيران واتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة فى هذا الشأن، وأسفر الحادث عن مصرع قائدها واصطدام السيارة بالسور الأسمنتى بجانب الطريق.

وأكدت الوزارة أنه تم فحص السيارة بمعرفة رجال المفرقعات وضباط سرية الإزالة بالقوات المسلحة تبين أن بداخلها كميات كبيرة من المواد المتفجرة عبارة عن (5) عبوات متفجرة مُختلفة الأحجام و(2) برميل كبير الحجم يحويان كميات كبيرة من المواد المتفجرة) مُتصلة جميعها بدائرة كهربائية من صندوق السيارة إلى داخل الكابينة بمفتاح كهربائى ووجود حزام ناسف حول جسد قائد السيارة.

وأسفر الحادث عن ذلك إصابة أحد المواطنين قائد سيارة كانت محل الفحص بالكمين بطلق نارى وتم نقله إلى مستشفى العريش العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بمكان الكمين وإخلاء المساكن والعقارات المحيطة بموقع الحادث وغلق الشوارع المؤدية له لإبطال مفعول العبوات المتفجرة وتمشيط المنطقة وتعقيمها بمعرفة قوات الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.