أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عامل يقدم زوجته وشقيقته لراغبى المتعة بـ1000جنيه لليلة فى المهندسين

Google+ Print
عامل يقدم زوجته وشقيقته لراغبى المتعة بـ1000جنيه لليلة فى المهندسين عامل يقدم زوجته وشقيقته لراغبى المتعة بـ1000جنيه لليلة فى المهندسين
نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى فى ضبط عامل رخام بتهمة تكوين دعارة واستغلال زوجته وشقيقته فى تلك الأعمال.

كان اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى تلقى معلومات تفيد بقيام شاب عامل رخام بإنشاء شبكة للأعمال المنافية للآداب عن طريق إعلانات على الإنترنت بوجود جلسات تدليك "مساج" بينما هى فى الحقيقة جلسات للجنس الحرام داخل إحدى الشقق فى المهندسين.

وبعد إجراء التحريات بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل والتأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وخرجت قوة أمنية برئاسة العقيد عصام أبو عرب والعقيد أحمد طاهر والمقدمين محمد حلمى ووليد طراف وإيهاب توفيق.

وتمت مداهمة الشقة المتهم الرئيسى عامل الرخام 25 سنة وزوجته 24 سنة وشقيقته 20 سنة وجميعهم سبق ضبطهم فى قضايا آداب متلبسين أثناء ممارستهم الجنس مع راغبى متعة مقابل 1000 جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، تم التحفظ على مبالغ مالية واقية ذكرية والملابس الداخلية والخارجية وهواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وبالعرض على اللواء زكريا ابو زينة امر بتحرير محضر بالوقعة وإحالة المتهمين للنيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل