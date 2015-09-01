عامل يقدم زوجته وشقيقته لراغبى المتعة بـ1000جنيه لليلة فى المهندسين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى فى ضبط عامل رخام بتهمة تكوين شبكة دعارة واستغلال زوجته وشقيقته فى تلك الأعمال.

كان اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى تلقى معلومات تفيد بقيام شاب عامل رخام بإنشاء شبكة للأعمال المنافية للآداب عن طريق إعلانات على الإنترنت بوجود جلسات تدليك "مساج" بينما هى فى الحقيقة جلسات للجنس الحرام داخل إحدى الشقق فى المهندسين.

وبعد إجراء التحريات بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل والتأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وخرجت قوة أمنية برئاسة العقيد عصام أبو عرب والعقيد أحمد طاهر والمقدمين محمد حلمى ووليد طراف وإيهاب توفيق.

وتمت مداهمة الشقة المتهم الرئيسى عامل الرخام 25 سنة وزوجته 24 سنة وشقيقته 20 سنة وجميعهم سبق ضبطهم فى قضايا آداب متلبسين أثناء ممارستهم الجنس مع راغبى متعة مقابل 1000 جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، تم التحفظ على مبالغ مالية واقية ذكرية والملابس الداخلية والخارجية وهواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وبالعرض على اللواء زكريا ابو زينة امر بتحرير محضر بالوقعة وإحالة المتهمين للنيابة للتحقيق.