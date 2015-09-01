بالصور.. توافد راغبى الترشح للبرلمان بمطروح لتقديم أوراقهم

بدأت لجنة الانتخابات بمحافظة مطروح برئاسة المستشار أحمد العجمى فى تلقى طلبات راغبى الترشح للبرلمان بدائرتى مرسى مطروح والحمام، الذين سبق لهم الترشح خلال شهر فبراير الماضى.

حضر المرشحون منذ الصباح الباكر وانتظروا حتى الساعة التاسعة موعد فتح باب التقديم باحدى قاعات محكمة مطروح بالدور الثانى.

وسمح رئيس اللجنة بدخول المرشحين ووكلائهم وحملة التصاريح من اللجنة فقط ومنع دخول الإعلاميين والمتابعين الذين لا يحملون تصاريح.

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