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بروتوكول تعاون بين شركة مياه القناة ومجمع إعلام الإسماعيلية للحفاظ على مياه الشرب

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بروتوكول تعاون بين شركة مياه القناة ومجمع إعلام الإسماعيلية للحفاظ على مياه الشرب بروتوكول تعاون بين شركة مياه القناة ومجمع إعلام الإسماعيلية للحفاظ على مياه الشرب
أعلن عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين المجمع الإعلامى بالإسماعيلية برئاسة عواطف أندراوس، والشركة، من خلال حلقات توعية مع بداية العام الدراسى لطلاب المدارس، وابتكار أساليب غير تقليدية لجذب الأطفال والتلاميذ لفهم أصول التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية.

وحضر توقيع البروتكول كل من: يوسف جرجس، وسماح عبده، وتغريد عيد المنعم، وسميرة عبد العال أخصائى الإعلام بالمركز، والدكتورة عبير خليل مدير العلاقات العامة بمحافظات القناة.

وأضاف عبد المنعم أنه سيشارك فى الأعمال عبير الحسينى مدير الإعلام، وسيف صبحى مدير التوعية بالشركة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل الإعداد لندوات فى التعامل الآمن للصرف الصحى والحفاظ على البيئة وعدم إلقاء ملوثات ومواد صلبة فى مصارف الصرف الصحى.

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مصر 365