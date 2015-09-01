بالصور.. رئيس لجنة انتخابات سوهاج يتفقد قاعات تقديم أوراق المرشحين

تفقد المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة القاعات المخصصة للمرشحين المتقدمين لخوض العملية الانتخابية فى الأول لفتح باب الترشح.

وقام رئيس اللجنة بالاطمئنان على سير عملية التقديم والرد على تساؤلات المرشحين والتى دارت فى عملية استكمال الأوراق الناقصة، بالإضافة إلى موعد الحصول على الرموز .

ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الانتخابات بالعملية التنظيمة التى شهدتها عملية التقدم فى اليوم الأول ومدى استجابة المتقدمين لهذه التعليمات، الأمر الذى سهل من سرعة الانتهاء من الإجراءات فى وقت قصير .

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