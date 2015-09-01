أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس لجنة انتخابات سوهاج يتفقد قاعات تقديم أوراق المرشحين

Google+ Print
بالصور.. رئيس لجنة انتخابات سوهاج يتفقد قاعات تقديم أوراق المرشحين بالصور.. رئيس لجنة انتخابات سوهاج يتفقد قاعات تقديم أوراق المرشحين
تفقد المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة القاعات المخصصة للمرشحين المتقدمين لخوض العملية الانتخابية فى الأول لفتح باب الترشح.

وقام رئيس اللجنة بالاطمئنان على سير عملية التقديم والرد على تساؤلات المرشحين والتى دارت فى عملية استكمال الأوراق الناقصة، بالإضافة إلى موعد الحصول على الرموز .

ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الانتخابات بالعملية التنظيمة التى شهدتها عملية التقدم فى اليوم الأول ومدى استجابة المتقدمين لهذه التعليمات، الأمر الذى سهل من سرعة الانتهاء من الإجراءات فى وقت قصير .
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365