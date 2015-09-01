"قومسيون الشرقية" يستعد لاستقبال المرشحين الجدد لإجراء الكشوف الطبية

قالت الدكتورة إيناس حمدى مديرة المجلس الطبى العام بالشرقية، ورئيسة اللجان المتخصصة "القومسيون" المشكلة للكشف على مرشحى مجلس النواب، إن اللجنة ستفتح أبوابها لإجراء الكشوف الطبية اللازمة للمرشحين، ابتداءً من اليوم 2 ظهر إلى 8 مساء وحتى غلق باب الترشيح.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الكشوف ستكون للمرشحين الجدد، أما المرشحين الذين سبق وأن أجروا الكشوف الطبية فى فبراير الماضى، هى معتمدة لدى اللجنة العليا للانتخابات، ولا داعى لإعادتها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص فريق طبى متكامل فى كافة التخصصات لسرعة إنهاء الفحوصات والنتيجة خلال 48 ساعة الأكثر، مشيرة إلى أنه سيتم كتابة تقارير طبية عن كل حالة من خلال خبراء طبيين ومتخصصين فى التخصصات المختلفة لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت أن الحالات التى تمنع المتقدم من الترشيح لانتخابات كونه غير لائق طبيا، هى ثبوت تعاطى المرشح المخدرات، وإصابته بأمراض نفسية وعصبية مثل الجنون والصرع وانفصام فى الشخصية، بالإضافة إلى إصابته بإعاقة تمنعه عن الحركة والتواصل الجماهيرى مع أبناء دائرته، مثل الشلل الرباعى، فضلاً عن إصابة بأى أزمات قلبية حادة أو معاناته من الأورام السرطانية الخبيثة.