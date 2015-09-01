رئيس لجنة الانتخابات بسوهاج: لم نتلق أى شكوى من المتقدمين حتى الآن

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية التقدم للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية لم تشهد أى شكوى حتى الآن، وأنها تسير وفقا لما هو مخطط لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتى سوف تستمر إلى يوم 12 من الشهر الجارى.

وأكد عبد الستار، أننا بدأنا التواجد بالمحكمة من الساعة السابعة والنصف، وأنه تم تجهيز 8 قاعات لتلقى طلبات المرشحين وتيسيرا عليهم تم منح كل مرشح رقم لحظة الدخول لمنع المشاجرات والمشاحنات بين المرشحين.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الإقبال فى اليوم الأول يكون كبيرا ويتناقص مع مرور الأيام المقررة للتقدم فى العملية الانتخابية.

تكدس مرشحى البرلمان أمام مجمع محاكم طنطا.. وتكثيف أمنى بمحيط المجمع

توافد مرشحى البرلمان على محكمة المنيا لتقديم أوراق الترشح

مرشحو البرلمان ووكلاؤهم يتوافدون على مقر مجمع محاكم سوهاج

الأحزاب متحفزة لإنجاز برامجها الانتخابية قبل "ماراثون البرلمان".. النور: ننتهى منه خلال أيام ويركز على تعديل قانون الخدمة المدنية.. والوفد: يستهدف تحسين وضع المواطن.. ومستقبل وطن:يساهم فى إشراك الشباب

بالفيديو.. خناقة بالأيدى وتراشق بالألفاظ بين مرشحى البرلمان بسبب أسبقية الحجز أمام محكمة الجيزة

الآن.. تعرف على خريطة محافظات المرحلة الأولى والثانية لانتخابات البرلمان